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Новости

08 января, 21:15

Происшествия

Москвич привлечен к ответственности за дрифт на перекрестке в Марьино

Москвич привлечен к ответственности за дрифт на перекрестке в Марьино

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25-летний житель столицы привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Марьино.

Водитель автомобиля Mazda устроил опасную езду на перекрестке с круговым движением, на котором присутствуют другие автомобили и общественный транспорт. Его маневры засняли местные жители. При этом транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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