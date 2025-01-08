Москвич привлечен к ответственности за дрифт на перекрестке в Марьино

25-летний житель столицы привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в Марьино.

Водитель автомобиля Mazda устроил опасную езду на перекрестке с круговым движением, на котором присутствуют другие автомобили и общественный транспорт. Его маневры засняли местные жители. При этом транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

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