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07 января, 22:32

Происшествия

Строительные бытовки загорелись в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Строительные бытовки загорелись в центре Москвы, на улице Прямикова. Об этом пишет пресс-служба столичного МЧС РФ.

На месте происшествия работают 40 пожарных и 10 единиц специальной техники. О пострадавших не сообщается.

Специалистам МЧС удалось локализовать возгорание на площади в 50 квадратных метров.

Ранее четыре бытовки загорелись в деревне Летово в ТиНАО. Пожарные ликвидировали пожар, но во время тушения нашли тело погибшего человека. О причинах пожара не сообщалось.

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