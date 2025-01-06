Один человек погиб при пожаре в бытовках в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание четырех бытовок произошло в деревне Летово в ТиНАО. Во время тушения огня пожарные обнаружили тело погибшего человека. О происшествии сообщили в телеграм-канале столичного главка МЧС России.

Спустя некоторое время огнеборцам удалось полностью потушить пожар. В ликвидации возгорания задействовали 27 человек и 6 единиц техники. О причинах пожара пока не сообщается.

Ранее огнеборцы потушили пожар в магазине на Первомайской улице в Москве. Площадь пожара составляла 30 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В декабре новогодняя ель загорелась в квартире пятиэтажного дома на Садовой-Черногрязской улице в Москве. Возгорание оперативно потушили хозяева квартиры. При пожаре пострадал один человек.