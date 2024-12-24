Новогодняя ель загорелась в квартире в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Новогодняя ель загорелась в квартире пятиэтажного дома на Садовой-Черногрязской улице в Москве, передает столичное управление МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"Возгорание оперативно потушили хозяева квартиры, помощь сотрудников МЧС России не потребовалась. Пострадал и передан врачам один человек", – говорится в публикации.

Между тем спасатели призвали граждан быть осторожными в преддверии праздников. В ведомстве напомнили, что праздничное дерево необходимо устанавливать на устойчивую подставку. При этом не следует размещать ель рядом со шторами, также она не должна касаться потолка и стен. Кроме того, нельзя использовать украшения из горючих материалов, гирлянду нужно покупать только сертифицированную и ее следует отключать ночью и перед уходом из дома.

Ранее россиянам рассказали, как безопасно хранить фейерверки дома. Рекомендуется держать пиротехнику в сухом, темном помещении, куда не проникают прямые солнечные лучи. Также размещать изделие лучше вдали от батареи. Приобретать пиротехнику можно в специализированных магазинах и на новогодних распродажах в маркетах.

