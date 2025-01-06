Пожарные нашли тело восьмого погибшего при возгорании в Кировской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью потушили возгорание в поселке Кильмезь Кировской области. При разборе конструкций дома обнаружили тело восьмого погибшего. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Причина пожара устанавливается.

Возгорание в одноэтажном деревянном доме в Кировской области вспыхнуло 5 января. Пожарным удалось спасти из дома троих человек.

Спустя некоторое время огнеборцы ликвидировали открытое возгорание на площади 480 квадратных метров. В тушении огня участвовали 46 сотрудников и 14 единиц техники МЧС.