В Абхазии объявили траур в связи с гибелью пятерых детей при пожаре

Фото: mchs.apsny.land

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба объявил 6 января днем траура в стране в связи с гибелью пятерых детей в пожаре в Галском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гунбы.

"Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи", – уточняется в сообщении.

5 января при пожаре в жилом доме в Галском районе погибли пять детей. Самому старшему ребенку было 8 лет. Возгорание произошло после того, как бабушка перепутала бензин с соляркой при растопке печи.

После произошедшего Гунба поручил главе администрации Галского района Константину Пилии оказать всю необходимую поддержку пострадавшей семье.

Ранее пожар в доме для временного проживания рабочих в поселке Малореченском в Татарстане унес жизни шести человек. Барак находится на территории животноводческого комплекса. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров.

Между тем в Удмуртии 9-месячный мальчик получил ожоги из-за загоревшегося телефона. Отец укладывал ребенка спать на кровати, мобильный телефон в этот момент лежал рядом с ними. Мужчина рассказал, что неожиданно устройство вспыхнуло, как салют.

