Ледовое шоу Ирины Слуцкой перенесено из-за трагедии в Кировской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Ледовое шоу серебряной и бронзовой призерки Олимпийских игр по фигурному катанию Ирины Слуцкой было перенесено из-за трагедии в Кировской области, где при пожаре в доме погибли 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом, представление "Золушка", которое было запланировано на 6 января, состоится 7 и 8 января.

"7 января состоятся три шоу вместо двух запланированных, 8 января - два шоу. Все билеты, приобретенные ранее, будут действительны", – уточнил директор Центра развития туризма и дирекции 650-летия Кирова Алексей Чепцов.

Сама Слуцкая выразила искренние соболезнования жителям Кировской области в связи с происшествием, которое произошло накануне. Как она утверждает, все артисты, участвующие в ее шоу, с пониманием отнеслись к данной ситуации.

5 января в одноэтажном деревянном доме, который расположен в поселке Кильмезь Кильмезского района Кировской области, произошел пожар. В результате были обнаружены тела восьми человек.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", о чем сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Губернатор области Александр Соколов сообщил в своем телеграм-канале, что состояние трех эвакуированных оценивается как удовлетворительное, а еще три человека были госпитализированы. Он пообещал, что все пострадавшие и родственники погибших получат выплаты, а также будут оплачены расходы на похороны.

