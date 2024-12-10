Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 17:30

Происшествия

В столичном метро задержали грабителя, который пытался забрать деньги у музыкантов

В столичном метро задержали грабителя, который пытался забрать деньги у музыкантов

Новости регионов: в Иркутской области заметили косулю, которая застряла в заборе

Новости часа: коммунальщики очищают столичные крыши от снега в течение светового дня

Новости регионов: рабочие уронили рулон утеплителя на подростка во Владивостоке

Специалисты установят причину пожара на Коптевском рынке в Москве

Новости мира: мексиканец попытался угнать самолет и улететь в США

Спасатели проливают конструкции на горевшем Коптевском рынке Москвы

Спасатели потушили пожар на Коптевском рынке Москвы

Спасатели локализовали пожар на Коптевском рынке Москвы

Пожар произошел на Коптевском рынке на севере Москвы

В метро Москвы задержали грабителя, который пытался забрать деньги у музыкантов. Это произошло на станции "Мичуринский проспект".

Мужчина подошел к коробке, куда пассажиры клали деньги игравшим музыкантам, и на глазах у всех стал вытаскивать оттуда купюры и монеты. Один из выступавших музыкантов, а также неравнодушный пассажир остановили злоумышленника. Вскоре к ним подошли полицейские, и злоумышленника увели в отдел. Деньги музыкантам вернули. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортвидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика