В столичном метро задержали грабителя, который пытался забрать деньги у музыкантов

В метро Москвы задержали грабителя, который пытался забрать деньги у музыкантов. Это произошло на станции "Мичуринский проспект".

Мужчина подошел к коробке, куда пассажиры клали деньги игравшим музыкантам, и на глазах у всех стал вытаскивать оттуда купюры и монеты. Один из выступавших музыкантов, а также неравнодушный пассажир остановили злоумышленника. Вскоре к ним подошли полицейские, и злоумышленника увели в отдел. Деньги музыкантам вернули. Возбуждено уголовное дело.

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