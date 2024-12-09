Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 07:30

Происшествия

Новости регионов: дом частично обрушился в Ростове-на-Дону

Новости регионов: дом частично обрушился в Ростове-на-Дону

ДТП произошло на развязке ТТК и Ленинградского шоссе в ночь на 9 декабря

ДТП с двумя таксистами произошло на юге Москвы

Новости регионов: в Санкт-Петербурге сгорел большой склад

МИД РФ в связи с ситуацией в Сирии напомнил контакты ситуационно-кризисного центра

Аварию на трубопроводе на Люсиновской улице устранили

Новости мира: армия Сирии покинула центр Дамаска на фоне продвижения боевиков

Новости регионов: пожар произошел в частном секторе Новосибирска

Новости регионов: 19 человек пострадали в результате столкновения трамваев в Перми

Новости регионов: два трамвая столкнулись в Перми

Часть многоэтажного дома обрушилась в Ростове-на-Дону. Стены, которые остались, по словам очевидцев, трещат под собственной тяжестью. Само здание начало рушиться в 2023 году. В январе 2024-го конструкции одного из подъездов обвалились.

Тем временем два человека погибли в аварии на трассе Южно-Сахалинск – Оха. ДТП произошло 8 декабря. Сообщается, что водитель иномарки вылетел на встречную полосу, по которой в тот момент двигался внедорожник. Уйти от лобового столкновения не удалось. Водитель джипа и его пассажир скончались на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыДТПвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика