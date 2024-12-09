Новости регионов: дом частично обрушился в Ростове-на-Дону

Часть многоэтажного дома обрушилась в Ростове-на-Дону. Стены, которые остались, по словам очевидцев, трещат под собственной тяжестью. Само здание начало рушиться в 2023 году. В январе 2024-го конструкции одного из подъездов обвалились.

Тем временем два человека погибли в аварии на трассе Южно-Сахалинск – Оха. ДТП произошло 8 декабря. Сообщается, что водитель иномарки вылетел на встречную полосу, по которой в тот момент двигался внедорожник. Уйти от лобового столкновения не удалось. Водитель джипа и его пассажир скончались на месте.

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