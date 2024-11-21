Baza: во Владивостоке член китайской делегации украл у коллег 6,5 млн рублей

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Китаец Юй Хайфэнь, прибывший во Владивосток в составе делегации компании "Чжонзинь Шэнмао", украл у своих коллег 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Юй Хайфэнь, Гуо Сяомин и Ли Сюэчин приехали 8 ноября во Владивосток, чтобы найти поставщиков партии угля на 6,5 миллиона рублей. Спустя пару дней представители "Чжонзинь Шэнмао" успешно провели переговоры с одним из кандидатов в офисе на Фонтанной улице.

Отмечается, что во время переговоров больше всего разговаривал Хайфэнь, поскольку он был единственным из делегации, кто хорошо знал русский язык. Вечером того же дня мужчина заявил Сяомину, что поставщик найден и можно подписывать документы. Однако Сяомин засомневался и решил созвониться с начальством, которое утвердило выбранного кандидата.

При этом коллеги китайца отметили, что Хайфэнь в этот момент сильно нервничал и настаивал, что на встречу с поставщиком он должен поехать один. Мужчина также попросил передать ему все деньги, заодно захватив барсетку с паспортами коллег. После этого китаец перестал отвечать на звонки как начальства "Чжонзинь Шэнмао", так и других сотрудников. На данный момент Хайфэнь разыскивается.

Ранее 33-летняя жительница Великобритании украла у инвалида, за которым ухаживала, 35 тысяч фунтов стерлингов (3,9 миллиона рублей). Правоохранители Великобритании провели расследование и выяснили, что похищенные средства Смит потратила по своему усмотрению. Она заказывала еду, покупала дорогую одежду, включая костюм от бренда Armani, и технику, а также ездила в отпуск, указано в статье.

Как добавляет издание, в суде женщина заявила, что находилась под давлением и раскаивается. Смит обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения и в даче заведомо ложных показаний. По данным газеты, ее приговорили к двум годам лишения свободы.