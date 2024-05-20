Repubblica: грабители проникли в квартиру вице-премьера Италии в Риме

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Грабители проникли в квартиру лидера итальянской партии "Лига", министра транспорта и вице-премьера Маттео Сальвини в Риме в ночь на 20 мая. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на полицию.

В публикации указано, что злоумышленники, воспользовавшись отсутствием Сальвини, проникли в квартиру через сад. В момент преступления дома никого не было. В газете подчеркнули, что соседи по дому услышали подозрительный шум и позвонили по номеру 112. На место происшествия сразу приехали полицейские. В настоящее время дежурная группа расследует инцидент.

Авторы материала добавили, что воры украли паяльную лампу и, вероятно, хотели открыть сейф политика, но не смогли. Пока нет информации, вынесли ли злоумышленники что-то ценное.

Ранее сообщалось, что в Москве супружеская пара похитила из помещения частной организации сейф с деньгами в размере 91 миллиона рублей. Как рассказали в столичной прокуратуре, сотрудница компании передала супругу ключи от офиса. Он взял с собой чемодан, вошел в помещение и попытался открыть сейф, но не смог. Тогда он поместил его в чемодан и вынес, уточнили в ведомстве.

Правоохранители задержали злоумышленников и предъявили им обвинение. Также им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.