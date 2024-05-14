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14 мая, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": мужчину задержали в Химках за хищение 28 миллионов рублей

"Безопасный город": мужчину задержали в Химках за хищение 28 миллионов рублей

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Один из аферистов, 24-летний житель Краснодара, разместил в интернете объявление о продаже дорогого автомобиля. Неизвестно, что именно подкупило его жертву, но житель Новосибирской области согласился на сделку.

Покупатель явно не подозревал, что это ловушка, ведь явился с сумкой, набитой 28 миллионами рублей, что сыграло на руку злоумышленнику. Сотрудники полиции вскоре задержали последнего в арендованной квартире в Химках.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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