Два сайта-агрегатора продавали россиянам билеты на несуществующие рейсы

Сотни клиентов авиакомпании NordStar могли купить билеты на несуществующие рейсы. Такую возможность им предоставили два сайта-агрегатора. Однако представители перевозчика утверждают, что рейсы не были запланированы на летний сезон.

В таких ситуациях эксперты советуют объединяться с другими пострадавшими. Это увеличивает вероятность того, что мошенников смогут наказать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

