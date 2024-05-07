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07 мая, 14:30

Транспорт

Два сайта-агрегатора продавали россиянам билеты на несуществующие рейсы

Два сайта-агрегатора продавали россиянам билеты на несуществующие рейсы

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Сотни клиентов авиакомпании NordStar могли купить билеты на несуществующие рейсы. Такую возможность им предоставили два сайта-агрегатора. Однако представители перевозчика утверждают, что рейсы не были запланированы на летний сезон.

В таких ситуациях эксперты советуют объединяться с другими пострадавшими. Это увеличивает вероятность того, что мошенников смогут наказать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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