29 марта, 18:15Транспорт
Первый беспилотный поезд "Ласточка" планируют запустить на МЦК летом 2024 года
Российские железные дороги (РЖД) представили первый беспилотный поезд "Ласточка", который планируют запустить на МЦК летом 2024 года. Состав уже протестировали, и он готов встать на рельсы. Однако на первом этапе предусмотрен третий тип автоматизации. Это значит, что в кабине будет находиться машинист на случай экстренной ситуации.
Испытания электропоездов с четвертым уровнем автоматизации тоже уже провели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.