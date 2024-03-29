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29 марта, 18:15

Транспорт

Первый беспилотный поезд "Ласточка" планируют запустить на МЦК летом 2024 года

Первый беспилотный поезд "Ласточка" планируют запустить на МЦК летом 2024 года

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Российские железные дороги (РЖД) представили первый беспилотный поезд "Ласточка", который планируют запустить на МЦК летом 2024 года. Состав уже протестировали, и он готов встать на рельсы. Однако на первом этапе предусмотрен третий тип автоматизации. Это значит, что в кабине будет находиться машинист на случай экстренной ситуации.

Испытания электропоездов с четвертым уровнем автоматизации тоже уже провели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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