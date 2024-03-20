20 марта, 18:10Транспорт
"Аэрофлот" перейдет на летнее расписание полетов с 31 марта
Фото: 123RF/TEA
С 31 марта группа "Аэрофлот" перейдет на летнее расписание полетов. Оно продолжит действовать по 26 октября 2024 года включительно, сообщает пресс-служба компании.
География полетов воздушного перевозчика и его дочерних авиакомпаний, среди которых "Победа" и "Россия", включает в себя 269 направлений, что на 7% превышает летнее расписание прошлого года. Из них 149 относятся к внутренним маршрутам.
Представители "Аэрофлота" также добавили, что из главного базового аэропорта Шереметьево будут выполняться полеты по более чем 100 направлениям.
Ранее пресс-служба перевозчика сообщила о возобновлении регулярных рейсов из аэропорта Шереметьево во вьетнамский Хошимин и Гонконг. Кроме того, авиакомпания ожидает разрешения на полеты в Индонезию и рассматривает открытие прямых рейсов на Филиппины.
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