ФАС возбудила дело в отношении S7

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело на авиакомпанию S7 ("Сибирь") в связи с проблемами в ценообразовании. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

ФАС подчеркнула, что ранее ведомство уже выносило предупреждение авиакомпании по причине того, что в рамках одного подкласса тарифа S7 продает билеты по разной цене. При этом разница не связана с оказанием дополнительных услуг на борту или временем до вылета, в которое пассажир покупает билет.

По данным службы, если авиакомпания будет виновна в этом правонарушении, тогда ей грозит штраф в соответствии КоАП РФ.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" может принять на работу сокращаемых бортпроводников из офиса S7. Такое же решение принял и лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлота".

До этого появилась информация, что сокращение штаба авиакомпании S7 связано с перераспределением экипажей, изменением сети маршрутов и уменьшением полетов из столицы по ряду направлений. В компании предложили некоторым сотрудникам продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах компании.



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