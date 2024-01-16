Бортпроводников авиакомпании S7 могут принять на работу в "Аэрофлот" и "Победу"

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила о готовности принять на работу сокращаемых бортпроводников из столичного офиса фирмы S7. Аналогичное решение объявил и лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлота", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее стало известно, что сокращение численности московских сотрудников авиакомпании S7 связано с перераспределением экипажей, из-за изменения сети маршрутов и уменьшения полетов из столицы по ряду направлений.

"В "Аэрофлоте" открыт набор действующих бортпроводников из разных авиакомпаний, уже принято порядка 80 человек", – уточнили в пресс-службе.

До этого в S7 предложили части столичных сотрудников продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах компании. Пилоты также могли остаться, но пройти переобучение на другой тип самолетов.

По данным "Коммерсанта", такое решение вызвано снижением числа рейсов из Москвы из-за простоя части Airbus A320 и А321neo на фоне проблем с двигателями.

Ранее "Аэрофлот" призвал создать единый черный список пассажиров. В него могут начать включать в том числе за курение и мелкое хулиганство на борту.

Инициатива уже направлена в российский Минтранс от ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Предложение поддержали и другие авиаперевозчики, включая Utair, S7 и "Уральские авиалинии".

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