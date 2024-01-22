Прокуратура начала проверку из-за сокращения сотрудников в компании S7

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку в связи с сокращением сотрудников в авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, о проводимом в филиале Подмосковья сокращении авиаперевозчик заявил в январе этого года.

В ведомстве уточнили, что проверят соблюдение авиакомпанией трудового закона, а также предоставление сотрудникам "Сибирь" гарантий в ходе сокращения.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания "Аэрофлот" может принять на работу сокращаемых бортпроводников из офиса фирмы S7. Аналогичное решение объявил и лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлота".

До этого стало известно, что сокращение численности сотрудников авиакомпании S7 связано с перераспределением экипажей, из-за изменения сети маршрутов и уменьшения полетов из столицы по ряду направлений. В компании предложили некоторым сотрудникам продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах компании.



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