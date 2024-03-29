В Шереметьево начнут действовать новые тарифы парковок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 апреля введут новые тарифы парковок в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте "Шереметьево Паркинг".

Уточняется, что на паркингах терминалов В и С будут действовать следующие тарифы:

первый и второй часы – 400 рублей за час (парковка продолжительностью свыше двух часов оплачивается по суточному тарифу);

1–4-е сутки – 1 200 рублей за сутки;

5–30-е сутки – 1 000 рублей за сутки;

31-е сутки и далее – 1 200 рублей за сутки.

"Стоимость использования парковки P12 составит 300 рублей за сутки, а крытого паркинга Р12 – 350 рублей за сутки", – говорится в сообщении.

Оплатить парковочные места можно с помощью автоматических кассовых терминалов при выезде, на стойках выездных шлагбаумов и онлайн.

Ранее Сергей Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево. Проезжая часть стала шире, а сам путепровод – длиннее в два раза.

