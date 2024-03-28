Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл движение по путепроводу через пути МЦД-3 и новым съездам в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе.

Мэр указал, что путепровод сделан так, что есть запас хода для прокладки линий высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, также там сделана развязка на шоссе, которая ведет к аэропорту Шереметьево. Таким образом, транспортная доступность улучшилась для жителей Подмосковья, Зеленограда, а это суммарно около 600 тысяч человек, уточнил Собянин.

Гендиректор компании-подрядчика АО "Дороги и мосты" Алексей Крапивин рассказал, что сложность возведения состояла в том, что работы проводились без остановки движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Объект подготовили к запуску на полгода раньше изначально установленного срока, сказал он.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, строительство путепровода через МЦД-3 было начато в декабре 2021 года и завершено в марте текущего. Новое сооружение заменило старое, которое находилось в предаварийном состоянии. Также его размеры не соответствовали современным требованиям по эксплуатации высокоскоростных поездов.

Кроме того, в рамках проекта также возвели эстакаду-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра и съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М-11 "Нева". Реконструирован участок основного хода Ленинградского шоссе. В результате обновленная развязка на 24–25-м километре Ленинградского шоссе обеспечит безопасное движение машин, поездов МЦД-3 и будущей ВСМ Москва – Санкт-Петербург, а также увеличит пропускную способность расположенных рядом магистралей – Ленинградского, Международного, Вашутинского, Машкинского, Новосходненского и Новокуркинского шоссе.

Отмечается, что до конца этого года планируется закончить строительство других включенных в проект реконструкции развязки объектов. Среди них – боковые проезды вдоль Ленинградского и Международного шоссе; участок дороги от Вашутинского до Международного шоссе; съезды и подъездные дороги. Всего в ходе реализации проекта построят 5,7 километра дорог, проложат 87,5 километра инженерных сетей и построят одно очистное сооружение.

Более того, в район деревни Новодмитровки поставят шумозащитные экраны общей протяженностью порядка одного километра. В рамках благоустройства прилегающей территории разобьют 13,1 гектара газонов, высадят 9,1 тысячи деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке МКАД закончилась реконструкция развязки в районе улицы Верхние Поля. Там достроили восемь искусственных сооружений, включая эстакады и путепроводы.

По словам градоначальника, на объекте появились сразу два новых съезда. Один – с внешней стороны кольца в сторону рынка и далее в центр, другой – с внутренней стороны МКАД к торговому центру и на Новоегорьевское шоссе.