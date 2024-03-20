Мэр Москвы открыл после реконструкции развязку на юго-востоке МКАД

На юго-востоке МКАД завершилась реконструкция развязки в районе улицы Верхние Поля. Там достроили восемь искусственных сооружений, в том числе эстакады и путепроводы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На развязке появились сразу два новых съезда. Один – с внешней стороны кольца в сторону рынка и далее в центр. Другой – с внутренней стороны МКАД к торговому центру и на Новоегорьевское шоссе.

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