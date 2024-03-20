Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 22:15

Новости

Мэр Москвы открыл после реконструкции развязку на юго-востоке МКАД

Мэр Москвы открыл после реконструкции развязку на юго-востоке МКАД

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Новости часа: Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Новости часа: число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54%

Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Новости часа: Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс компаний

На юго-востоке МКАД завершилась реконструкция развязки в районе улицы Верхние Поля. Там достроили восемь искусственных сооружений, в том числе эстакады и путепроводы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На развязке появились сразу два новых съезда. Один – с внешней стороны кольца в сторону рынка и далее в центр. Другой – с внутренней стороны МКАД к торговому центру и на Новоегорьевское шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыдорогивидеоАлександра КорневаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика