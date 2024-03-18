Началось строительство пешеходного перехода на участке МСД вблизи поселка Битца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве рядом с поселком Битца начали строить подземный пешеходный переход в рамках возведения улично-дорожной сети Московского скоростного диаметра на участке от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Он обеспечит пропуск пешеходов через создаваемую трассу и железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги к крупному транспортному узлу, включающему платформы станции Битца и автовокзал", – передает слова Бочкарева портал мэра и правительства Москвы.

Бочкарев отметил, что строительство перехода планировалось из-за высокой интенсивности пешеходного движения на этом участке, которая в дальнейшем может еще и увеличиться в три раза. Общая длина сооружения вместе с павильонами будет достигать примерно 120 метров.

Заммэра добавил, что переходом смогут пользоваться и маломобильные граждане, для которых установят лифт, лестницы с пандусами и уложат плитку с тактильным рисунком для слабовидящих.

При этом Бочкарев уточнил, что специалисты осуществляют работы без ограничения движения поездов. В рамках строительства основным материалом стал монолитный железобетон, подчеркнул он.

"В закрытой части уже выполнен защитный экран из труб, монолитные конструкции готовы более чем на 70 процентов. На открытом участке, где пройдет автомобильная дорога, ведутся работы по подготовке основания будущего перехода и устройству лотка монолитной конструкции", – добавляется в сообщении.

Ранее Собянин рассказал, что участок от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе выполнили уже более чем наполовину. По его словам, с открытием участка улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и Южного Бутова, а также уменьшится транспортная нагрузка на МКАД, Калужское шоссе и прилегающие улицы.

Всего на этом участке планируется возвести 28 километров дорог, включая три путепровода и шесть переходов. Запуск намечен на 2026 год, уточнил Собянин.