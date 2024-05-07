07 мая, 07:15Транспорт
175 тыс комбинированных поездок на такси и городском транспорте сделали пассажиры в Москве
В Москве комбинированной поездкой на такси и городском транспорте после запуска сервиса "МультиТранспорт" пассажиры воспользовались более 175 тысяч раз. Это только один из вариантов сочетаний.
Подключить "МультиТранспорт" можно в мобильном приложении "Метро Москвы". Для этого достаточно зайти в специальный раздел, настроить и оплатить нужный тариф. Абонемент действует 30 дней с момента покупки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.