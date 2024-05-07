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07 мая, 07:15

Транспорт

175 тыс комбинированных поездок на такси и городском транспорте сделали пассажиры в Москве

175 тыс комбинированных поездок на такси и городском транспорте сделали пассажиры в Москве

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В Москве комбинированной поездкой на такси и городском транспорте после запуска сервиса "МультиТранспорт" пассажиры воспользовались более 175 тысяч раз. Это только один из вариантов сочетаний.

Подключить "МультиТранспорт" можно в мобильном приложении "Метро Москвы". Для этого достаточно зайти в специальный раздел, настроить и оплатить нужный тариф. Абонемент действует 30 дней с момента покупки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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