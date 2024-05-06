Пассажиры могут проехать на тематическом составе "Акварель" в столичном метро

Пассажиры столичного метро могут проехать на цветочном поезде – это тематический состав "Акварель". Каждый его вагон имеет свою цветовую гамму: на внешних бортах изображены яблоки, пионы, розы и гроздья рябины, а внутри находится галерея. Вместо окон и сидений с одной из сторон вагонов установили картины.

Данный поезд стал курсировать на Арбатско-Покровской линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.