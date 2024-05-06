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06 мая, 07:30

Транспорт

Пассажиры могут проехать на тематическом составе "Акварель" в столичном метро

Пассажиры могут проехать на тематическом составе "Акварель" в столичном метро

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Пассажиры столичного метро могут проехать на цветочном поезде – это тематический состав "Акварель". Каждый его вагон имеет свою цветовую гамму: на внешних бортах изображены яблоки, пионы, розы и гроздья рябины, а внутри находится галерея. Вместо окон и сидений с одной из сторон вагонов установили картины.

Данный поезд стал курсировать на Арбатско-Покровской линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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