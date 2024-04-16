Тематический поезд "Кибербезопасность" начал курсировать в московском метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд "Кибербезопасность" начал курсировать на Сокольнической линии столичного метро. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что состав будет ходить на линии в течение полугода. Его подготовили совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, чтобы каждый мог знать, как защитить свои данные в Сети.

"Мы уже запускали брендированные составы и с другими партнерами: пассажиры получали советы от спасателей, а также рекомендации в области финансов", – добавил он.

Заммэра напомнил, что каждый вагон нового поезда посвящен какой-либо тематике – путешествиям, покупкам, общению в интернете. В результате пассажиры смогут узнать, как создать надежный пароль, чем отличаются настоящие сайты и письма от мошеннических, почему важно вовремя обновлять программы и какие данные нужно указывать в интернет-магазине.

Ранее Ликсутов рассказывал, что на Арбатско-Покровскую линию метро вышел состав, посвященный Северной Осетии. Он приурочен не только к 250-летию вхождения территории в состав РФ, но и 240-летию со дня основания Владикавказа, а также 100-летию автономии.