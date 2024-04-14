"Мой район. Новости": посвященный Северной Осетии поезд запустили в московском метро

Богатую культуру Северной Осетии можно изучить в московском метро – на Арбатско-Покровской линии запустили тематический поезд. Запуск решили сделать в честь нескольких крупных и важных дат – это 250-летие вхождения территории Северной Осетии в состав России и 240-летие со дня основания Владикавказа.

Пассажиры могут познакомиться с историей, обычаями и достижениями республики. Например, узнать, сколько уроженцев Северной Осетии имеют звание Героя Советского Союза.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".