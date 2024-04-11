11 апреля, 07:15Город
Строительство участка Троицкой линии метро завершили досрочно
На юге столицы досрочно завершили строительство участка будущей Троицкой линии метро. Финальным этапам стало бурение шахты глубиной более 45 метров. Для этого использовали проходческий щит "Валентина": данная машина применяется при строительстве московского метро в шестой раз.
Новая линия метро длиной более 40 километров пройдет через 4 городских округа и улучшит транспортную доступность районов с населением более полутора миллиона человек. Подробнее об этапах строительства – в эфире телеканала Москва 24.