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11 апреля, 07:15

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Строительство участка Троицкой линии метро завершили досрочно

Строительство участка Троицкой линии метро завершили досрочно

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На юге столицы досрочно завершили строительство участка будущей Троицкой линии метро. Финальным этапам стало бурение шахты глубиной более 45 метров. Для этого использовали проходческий щит "Валентина": данная машина применяется при строительстве московского метро в шестой раз.

Новая линия метро длиной более 40 километров пройдет через 4 городских округа и улучшит транспортную доступность районов с населением более полутора миллиона человек. Подробнее об этапах строительства – в эфире телеканала Москва 24.

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