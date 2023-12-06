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06 декабря, 02:40

Спорт

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника"

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника"

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В Текстильщиках завершили строительство нового спорткомплекса "Ника". Итоги работы осмотрел Сергей Собянин. Он поручил открыть объект в начале 2024 года.

В спорткомплексе есть бассейн, тренажерный зал площадью более 200 квадратных метров и волейбольный зал с трибунами на 300 мест. Площадь трехэтажного здания превышает 7,5 тысячи квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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