06 декабря, 02:40Спорт
"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника"
В Текстильщиках завершили строительство нового спорткомплекса "Ника". Итоги работы осмотрел Сергей Собянин. Он поручил открыть объект в начале 2024 года.
В спорткомплексе есть бассейн, тренажерный зал площадью более 200 квадратных метров и волейбольный зал с трибунами на 300 мест. Площадь трехэтажного здания превышает 7,5 тысячи квадратных метров. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор