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Новости

01 декабря, 17:30

Общество

Москвичей пригласили на открытые экскурсии в Инфекционную клиническую больницу № 1

Москвичей пригласили на открытые экскурсии в Инфекционную клиническую больницу № 1

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Новый лечебно-диагностический комплекс открывается в Инфекционной клинической больнице № 1 (ИКБ № 1). Теперь она станет крупнейшим стационаром для лечения инфекционных заболеваний и может принимать значительно больше пациентов.

Перед открытием у москвичей появилась уникальная возможность увидеть изнутри, как устроена работа стационара, на экскурсии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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