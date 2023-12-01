Москвичей пригласили на открытые экскурсии в Инфекционную клиническую больницу № 1

Новый лечебно-диагностический комплекс открывается в Инфекционной клинической больнице № 1 (ИКБ № 1). Теперь она станет крупнейшим стационаром для лечения инфекционных заболеваний и может принимать значительно больше пациентов.

Перед открытием у москвичей появилась уникальная возможность увидеть изнутри, как устроена работа стационара, на экскурсии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.