Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 16:15

Город

Собянин: более 400 событий запланировано в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима"

Собянин: более 400 событий запланировано в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима"

Новости часа: минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 1 января 2024 года

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети маршрутов городского транспорта

Собянин утвердил индексацию с 1 января единовременных и ежемесячных соцвыплат

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Собянин сообщил об открытии нового комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе

Новости часа: 10 новых маршрутов городского транспорта запустили в Москве осенью 2023 года

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Собянин: уникальный комплекс инфекционной больницы № 1 принял первых пациентов

Москва готовится к новогодним каникулам. Для жителей и гостей столицы организовано несколько праздничных проектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что с 22 декабря по 8 января пройдет фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима". На 15 исторических площадках гостей будут ждать представления, лекции, народные гуляния. Всего пройдет более 400 событий. На Тверской площади откроется новый информационный центр, где помогут составить маршрут в том числе по новогодней столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика