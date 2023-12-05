Собянин: более 400 событий запланировано в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима"

Москва готовится к новогодним каникулам. Для жителей и гостей столицы организовано несколько праздничных проектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что с 22 декабря по 8 января пройдет фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима". На 15 исторических площадках гостей будут ждать представления, лекции, народные гуляния. Всего пройдет более 400 событий. На Тверской площади откроется новый информационный центр, где помогут составить маршрут в том числе по новогодней столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.