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12 апреля, 09:15

Транспорт

Москвичам предложили поучаствовать в создании поездов будущего

Москвичам предложили поучаствовать в создании поездов будущего

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Новое поколение поездов метро, как ожидается, выйдет на линию уже в 2026 году. У москвичей есть возможность поучаствовать в их создании. Для этого столичный метрополитен и телеканал Москва 24 подготовили опрос "Каким вы видите поезд будущего?".

Чтобы принять в нем участие, необходимо перейти по QR-коду или воспользоваться ссылкой в телеграм-канале или соцсетях Москвы 24. Итоги опроса подведут 19 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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