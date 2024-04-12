Москвичам предложили поучаствовать в создании поездов будущего

Новое поколение поездов метро, как ожидается, выйдет на линию уже в 2026 году. У москвичей есть возможность поучаствовать в их создании. Для этого столичный метрополитен и телеканал Москва 24 подготовили опрос "Каким вы видите поезд будущего?".

Чтобы принять в нем участие, необходимо перейти по QR-коду или воспользоваться ссылкой в телеграм-канале или соцсетях Москвы 24. Итоги опроса подведут 19 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.