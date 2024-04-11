Спектакль "Королев. Главный" подготовили в Мемориальном музее космонавтики в Москве

Одной из основных площадок празднования Дня космонавтики в Москве станет Мемориальный музей космонавтики. Там подготовили театрально-документальный проект "Королев. Главный" про советского ученого и конструктора ракетно-космических систем. В четверг, 11 апреля, в музее прошел пресс-показ.

Посмотреть полуторачасовой спектакль можно будет до 15 апреля. Вход осуществляется по билету в музей – 380 рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.