Ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный

На космодроме Восточный состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Пуск назвали историческим, так как до этого "Ангара" взлетала с космодрома Плесецк. Ракета с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой стартовала в назначенное время.

Пуск ракеты-носителя успешно прошел с третьей попытки, до этого старт отменяла автоматика. Как пояснил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, такие ситуации являются частью сложной работы.

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