Запуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" отменен из-за просадки напряжения

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Госкомиссия определила, что запуск космического корабля "Союз МС-25" был отменен на завершающем этапе предпусковой подготовки из-за просадки напряжения химического источника тока в корабле. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, передает ТАСС.

По словам главы госкорпорации, нештатная ситуация с кораблем понятная, так как для таких инцидентов разработан определенный регламент. Борисов уточнил, что экипаж корабля полностью здоров.

"Ничего страшного не произошло, хотя, может быть, это неприятная ситуация. В этот период даже у Марины Василевской пульс был 66, они люди у нас подготовленные, выдержанные", – подчеркнул Борисов.

Исполнительный директор по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев добавил, что экипаж на данный момент уже покинул ракету и отправился снимать скафандры. Как он утверждает, подготовка к старту, который теперь запланирован на 23 марта, будет продолжена в условиях карантина.

"Экипаж в безопасности", – заключил он.

Отмена запуска произошла прямо во время трансляции "Роскосмоса". По информации госкорпорации, запуск был остановлен в автоматическом режиме.

В трансляции NASA было видно, что двигатели ракеты "Союз-2.1а", которая должна была отправить корабль "Союз МС-25" на Международную космическую станцию (МКС) с экипажем, не включились в расчетное время, поэтому обратный отсчет был остановлен за 20 секунд до старта. Вторая попытка запуска ракеты должна пройти теперь 23 марта.

До этого госкомиссия утвердила экипаж корабля "Союз МС-25", в который вошли первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Их дублерами стали гражданка Белоруссии Анастасия Ленкова, космонавт Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.



Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС отменен