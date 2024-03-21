Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС отменен

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Пуск ракеты "Союз-2.1а", которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-25", отменен. Это следует из трансляции "Роскосмоса".

"Произошла автоматическая отмена пуска", – озвучили в эфире.

Накануне государственная комиссия официально утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-25". В основной экипаж попали первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Их дублерами выступили белоруска Анастасия Ленкова, космонавт Иван Вагнер и самый старший из действующих американских астронавтов NASA Дональд Петтит.

Планировалось, что Новицкий и Василевская пробудут на МКС около двух недель и вернуться 2 апреля на "Союзе МС-24" с астронавтом NASA Лорал О’Харой. В то время как миссия Дайсон должны была продлится до сентября, а затем ей нужно вернуться на Землю вместе с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и испытателем Николаем Чубом.

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