В NASA заявили, что двигатели ракеты с кораблем "Союз МС-25" не включились вовремя

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Двигатели ракеты "Союз-2.1а", которая должна была отправить корабль "Союз МС-25" на Международную космическую станцию (МКС) с экипажем из граждан РФ и Белоруссии, не включились в расчетное время. Обратный отсчет был остановлен примерно за 20 секунд до старта, следует из трансляции NASA, которая велась на сайте агентства.

Ведущий трансляции отметил, что кабель-мачта отошла от ракеты, но ожидаемого включения двигателей не произошло, и автоматическая система отменила пуск. Вторая попытка запуска ракеты запланирована на 23 марта.

Кроме того, источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что экипаж корабля после отмены был эвакуирован.

"Фермы стартового комплекса были сведены, экипаж был эвакуирован из космического корабля", – сказал собеседник агентства.

Второй источник подтвердил информацию и указал, что "экипаж жив, здоров".

Об отмене запуска стало известно из трансляции "Роскосмоса". Там подтвердили, что запуск был остановлен в автоматическом режиме.

До этого госкомиссия официально утвердила экипаж корабля "Союз МС-25". В основной экипаж включили первую белорусскую участницу космического полета Марину Василевскую, космонавта "Роскосмоса" Олега Новицкого и астронавта NASA Трейси Дайсона. Их дублерами выступили белоруска Анастасия Ленкова, космонавт Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС отменен