"Ангара-А5" запустит пилотируемый корабль в 2028 году

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Ракете-носителю тяжелого класса "Ангара-А5" предстоит запуск пилотируемого корабля в 2028 году, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Нам предстоит еще очень много работать с этой ракетой, чтобы обеспечить ее надежность", – цитирует его ТАСС.

Ранее тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартовала с космодрома Восточный. Пуск состоялся в 12:00 по московскому времени.

Изначально запуск ракеты должен был состояться 9 апреля, однако из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока его перенесли на 10 апреля. Но и в этот день пуск не состоялся по причине сбоя системы контроля запуска двигателя.

Рано утром 11 апреля госкомиссия одобрила третью попытку запуска ракеты с площадки 1А.



Ракета-носитель "Ангара-А5" готовится к запуску с космодрома Восточный

Новость дополняется