Госкомиссия разрешила третью попытку пуска "Ангары-А5" с космодрома Восточный

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Государственная комиссия разрешила третью попытку запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный. Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Старт ракеты с площадки 1А намечен на 11 апреля в 12:00 по московскому времени.

Вторая попытка запуска "Ангары-А5" с космодрома Восточный была отменена 10 апреля. По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, отмена пуска произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.

Он предположил, что новая техническая неполадка, вероятно, является программной ошибкой. Также глава "Роскосмоса" назвал рядовыми переносы пусков ракеты-носителя по техническим причинам.