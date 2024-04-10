Песков заявил, что РФ продолжает сотрудничество с США по мирному космосу

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""

Москва продолжает сотрудничать с Вашингтоном по вопросу мирного космоса, так как это важно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова представителей Пентагона о взаимодействии в космосе.

"Но во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего", – добавил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что отношения между РФ и США еще никогда не были столь напряженными. Однако представитель Кремля отмечал, что в России нет "антиамериканизма". Он подчеркивал, что позиции Москвы и Вашингтона могут не совпадать, однако это не указывает на невозможность диалога.