Песков заявил, что в России нет "антиамериканизма"

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В России нет "антиамериканизма", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. С таким заявлением он выступил в рамках просветительского марафона "Знание", отметив, что позиции Москвы и Вашингтона могут не совпадать, однако это не указывает на невозможность диалога.

"Мы можем быть не согласны во многом. Наши интересы могут не совпадать по целому ряду вопросов, но это не значит, что мы не должны говорить", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков сделал акцент на том, что РФ не нравятся политики, которые оскорбляют ее и руководство страны, а также обещают прикладывать все усилия для поражения России. Он выразил уверенность, что эти лица окажутся неправы. При этом Москва приветствует тех, кто готов к разговору, добавил представитель Кремля.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, российско-американские отношения еще никогда не были столь напряженными. Песков обратил внимание, что США воюют против России, направляя свои танки на ее территорию.

"Они (танки. – Прим. ред.) ездят до какого-то момента, а потом они горят, потому что мы их уничтожаем. И мы будем их уничтожать дальше. И если там полетят американские самолеты, я не сомневаюсь, наши доблестные военные сделают так, чтобы они горели и падали", – высказался он.

Песков выразил надежду на то, что к Вашингтону придет осознание, что США и РФ не являются врагами.

Ранее Владимир Путин отверг предложение о переговорах по стратегической стабильности с Вашингтоном в отрыве от вопросов нацбезопасности России. Он указал, что вопросы безопасности и стабильности необходимо обсуждать в едином комплексе.

Кроме того, российский лидер назвал "предвыборной демагогией" и "лицемерием" заявления американских властей об их заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности.



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