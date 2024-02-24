24 февраля, 12:09Политика
Медведев призвал мстить Западу в ответ на новые санкции против РФ
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна ответить на западные санкции местью. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.
"(Создавать. – Прим. ред.) возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира. Делать это постоянно, системно и максимально открыто", – почеркнул он.
По мнению Медведева, новые санкции направлены не только в отношении представителей власти, но и всего населения РФ. Однако он подчеркнул, что Россия научилась справляться с давлением Запада.
Ранее Минфин США обнародовал новые масштабные санкции против России. Ограничения затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Санкционные списки также опубликовали американский Минторг и Госдепартамент.
В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские санкции являются циничной и наглой попыткой вмешаться во внутренние дела страны, однако они не заставят Москву отказаться от защиты коренных национальных интересов.
Санкции США в адрес НСПК не повлияют на работу платежных сервисов в РФ
Читайте также
- Санкции США против "Совкомфлота" затронули 14 нефтетанкеров
- Евросоюз ввел санкции против российских губернаторов и руководителей компаний в сфере ВПК