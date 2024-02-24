Медведев призвал мстить Западу в ответ на новые санкции против РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна ответить на западные санкции местью. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"(Создавать. – Прим. ред.) возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира. Делать это постоянно, системно и максимально открыто", – почеркнул он.

По мнению Медведева, новые санкции направлены не только в отношении представителей власти, но и всего населения РФ. Однако он подчеркнул, что Россия научилась справляться с давлением Запада.

Ранее Минфин США обнародовал новые масштабные санкции против России. Ограничения затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Санкционные списки также опубликовали американский Минторг и Госдепартамент.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские санкции являются циничной и наглой попыткой вмешаться во внутренние дела страны, однако они не заставят Москву отказаться от защиты коренных национальных интересов.



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