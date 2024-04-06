Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 11:30

Наука

Международный экипаж корабля "Союз МС-24" вернулся с МКС на Землю

Международный экипаж корабля "Союз МС-24" вернулся с МКС на Землю

Корабль "Союз МС-24" вернулся на Землю с МКС

"Мослекторий": Сусанна Гордлеева – об особенностях работы мозга

"Мослекторий": Максим Булавин – о нейтронной физике

Спутник "Ресурс-П" успешно выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз"

"Мослекторий": Ян Кондрусевич – об археологии в Москве

"Мослекторий": Мария Осетрова – об элементах мозга

Звездопад ожидается в небе над столицей в ночь с 21 на 22 апреля

"Мослекторий": Максим Вялков – о нейтрино

"Мослекторий": Ратибор Чумаков – о синхротронах

С МКС вернулся на Землю международный экипаж корабля "Союз МС-24". Как следует из трансляции "Роскосмоса", спускаемый аппарат успешно приземлился в Казахстане в 10:18 минут по московскому времени.

На его борту были космонавт Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская, а также астронавт NASA Лорел О'Хара. Сразу после приземления всех членов экипажа осмотрели медики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика