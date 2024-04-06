Международный экипаж корабля "Союз МС-24" вернулся с МКС на Землю

С МКС вернулся на Землю международный экипаж корабля "Союз МС-24". Как следует из трансляции "Роскосмоса", спускаемый аппарат успешно приземлился в Казахстане в 10:18 минут по московскому времени.

На его борту были космонавт Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская, а также астронавт NASA Лорел О'Хара. Сразу после приземления всех членов экипажа осмотрели медики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.