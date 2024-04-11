Сергей Собянин осмотрел новое здание для работы мировых судей в Ново-Переделкине

В Ново-Переделкине открыто новое здание для работы мировых судей. Его построили на Новоорловской улице неподалеку от станции метро "Новопеределкино" и МЦД-4. По одному адресу разместили десять судебных участков, в юрисдикции которых находятся Внуково и ближайшие поселения ТиНАО: Сосенское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген и другие.

Сергей Собянин осмотрел семиэтажное здание, отметив, что для работы мировых судей важно технологическое информационное обеспечение. Все этажи оснащены системой видеонаблюдения, а на первом этаже предусмотрен бокс для спецтранспорта.

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