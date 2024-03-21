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21 марта, 16:30

Общество

Выпускников Сеченовского университета приглашают на работу в московские клиники

Выпускников Сеченовского университета приглашают на работу в московские клиники

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В рамках Стратегии развития молодежной политики в Сеченовском университете выпускникам предлагают трудоустройство в столичных клиниках. Так, один из студентов во время пандемии коронавируса работал медбратом, затем по окончании университета устроился на работу в качестве анестезиолога в ГКБ имени Юдина.

Сергей Собянин пообщался с будущими врачами и отметил, что после введения флагманского центра в Боткинской больнице будут рады видеть молодых специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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