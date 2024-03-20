Мэр Москвы назвал главные направления развития образования в этом году

В Москве утвердили приоритетные планы столичного образования на 2024 год. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, развитие будет идти по нескольким направлениям.

Особое внимание уделили профильному и предпрофессиональному образованию. На данный момент более 70% столичных школ имеют классы с ориентацией на определенную сферу – медицина, психология, медиа, IT- классы и другие.

Будут развивать и Московскую электронную школу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.