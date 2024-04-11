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11 апреля, 08:45

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"Мой район. Новости": Собянин открыл после капремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

"Мой район. Новости": Собянин открыл после капремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

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Открытие спорткомплекса произошло в Гольянове. На Сахалинской улице после капитального ремонта заработал "Скиф". Обновленный ФОК получил новые инженерные системы и кровлю. Была сделана отделка помещений, заменена мебель и инвентарь. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин.

Отмечается, что специалисты изменили облицовку фасада. Территорию вокруг комплекса благоустроили, появилась возможность проводить занятия и на свежем воздухе.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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