Самая массовая свадьба пройдет в Москве 12 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские молодожены смогут принять участие в самой массовой регистрации брака в Москве на Красную горку, 12 мая 2024 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы приглашаем московских молодоженов принять участие в самой массовой свадьбе на территории ВДНХ и заключить брак в окружении современных достижений нашей страны", – отметила она.

Заммэра добавила, что мероприятие пройдет на международной выставке-форуме "Россия" в рамках Всероссийского свадебного фестиваля. В этот день планируется одновременно зарегистрировать союз максимального количества пар.

Ракова подчеркнула, что на выставке уже зарегистрировали свыше 50 новых семей. Для участия гражданам нужно лично подать заявление в любой дворец бракосочетания города и оплатить госпошлину.

Ранее начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что учреждения приняли свыше 1 100 заявлений о заключении брачного союза 24 апреля 2024 года. Такой популярностью дата пользуется из-за сочетания двоек и четверок. В частности, 24 февраля 2024 года так поступили 800 пар, а на 20 апреля запланировано еще свыше 650 церемоний.