Столичный метрополитен и Москва 24 запустили опрос о поезде будущего

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичный метрополитен и телеканал Москва 24 предлагают горожанам принять участие в опросе "Каким вы видите поезд будущего?". Его запустили 8 апреля в телеграм-канале Дептранса.

Первые поезда для столичного метро собрали в 1934 году на Мытищинском машиностроительном заводе. В 2026 году на линии планируют вывести поезда, которые смогут передвигаться без питания от контактного рельса.

Заместитель начальника московского метро Юлия Темникова рассказала, что опрос организуют с целью узнать пожелания пассажиров и реализовать их при разработке поездов нового поколения.

"Каждый сможет предложить свои идеи: как еще повысить комфорт в поездах следующих моделей и какие сервисы там нужны. Наши пассажиры – требовательные клиенты, поэтому мы предоставляем им самый высокий уровень обслуживания по поручению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова", – сказала Темникова.

Главный редактор телеканала Москва 24 Дмитрий Щугорев считает, что возможность участия в опросе для москвичей делает их не только приемщиками, но и заказчиками, поскольку они смогут предложить собственные идеи. Предложения москвичей примут во внимание конструкторы и инженеры при моделировании обновленного состава "Москва-2030".

"Вообще эта история в мире если не уникальная, то редкая. Когда создание столь сложного инновационного продукта начинается с того, что вопрос: "Каким вы видите поезд будущего" – задают не только дизайнеру и разработчику, как это обычно бывает в автомобильном и авиационном бизнесе, а каждому москвичу. Обычно-то бывает наоборот: придумали, сделали, потом где-нибудь на выставке показали и попутно спросили у клиентов – ну как вам? А тут мы видим совсем другую историю", – подчеркнул он.

Зрители телеканала смогут принять участие в опросе, отсканировав QR-код в эфире "Новостей" по ссылке в телеграм-канале "Москва 24", в сообществе "Москва 24" в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Предложения от москвичей будут принимать до 16 апреля.

Ранее на Замоскворецкой линии метро запустили первый поезд нового поколения "Москва-2024". Полностью обновить линию высокотехнологичными поездами планируют за три года. Новые составы отличаются широкими проходами, наличием кондиционеров и других преимуществ.

