09 апреля, 16:15Новости
Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года
На юге Москвы сформируют качественную новую дорожную сеть. Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД к концу 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра рабочих площадок.
Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в настоящее время активно строится. Когда проект закончат, МСД станет полноценной вылетной магистралью. Доехать можно будет до множества населенных пунктов южной части Московской области. А новая дорога-связка снизит нагрузку на южный сектор МКАД и крупные улицы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.