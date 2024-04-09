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09 апреля, 16:15

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Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года

Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года

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На юге Москвы сформируют качественную новую дорожную сеть. Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД к концу 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра рабочих площадок.

Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в настоящее время активно строится. Когда проект закончат, МСД станет полноценной вылетной магистралью. Доехать можно будет до множества населенных пунктов южной части Московской области. А новая дорога-связка снизит нагрузку на южный сектор МКАД и крупные улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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