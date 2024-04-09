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09 апреля, 13:00

Общество

Более 1,5 млн единиц образовательного контента разместили в МЭШ

Более 1,5 млн единиц образовательного контента разместили в МЭШ

Миллионы москвичей воспользовались сервисами МЭШ

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Сервисами "Московской электронной школы" пользуются миллионы москвичей. На данный момент в библиотеке МЭШ собрано более 1,5 миллиона единиц образовательного контента, в том числе образовательные приложения, типовые задания к госэкзамену, сценарии уроков для учителей и многое другое.

Из сервиса школьники берут домашние и тестовые задания, отслеживают свою успеваемость и готовятся с его помощью к ЕГЭ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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